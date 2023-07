Atelier : Parlez-vous l’elbeuvien ? Usine Textile Fraenckel Herzog Elbeuf Catégories d’Évènement: Elbeuf

Seine-Maritime Atelier : Parlez-vous l’elbeuvien ? Usine Textile Fraenckel Herzog Elbeuf, 16 septembre 2023, Elbeuf. Atelier : Parlez-vous l’elbeuvien ? 16 et 17 septembre Usine Textile Fraenckel Herzog Durée 10 min par atelier. Usine textile Fraenckel Herzog

25, rue Camille Randoing – Atelier Parlez-vous l’elbeuvien ?

Apprenez des mots courants et déchiffrez les expressions appartenant au patois elbeuvien à travers des ateliers ludiques. Usine Textile Fraenckel Herzog 25 rue Camille Randoing, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Usine Fraenckel Herzog Détails Catégories d’Évènement: Elbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu Usine Textile Fraenckel Herzog Adresse 25 rue Camille Randoing, 76500 Elbeuf Ville Elbeuf Departement Seine-Maritime Lieu Ville Usine Textile Fraenckel Herzog Elbeuf

Usine Textile Fraenckel Herzog Elbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elbeuf/