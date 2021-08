Chirongui Ancienne usine sucrière de Miréréni,Chirongui Chirongui Usine sucrière de Miréréni : découverte de l’histoire sucrière de Mayotte et dégustation de jus de canne à sucre Ancienne usine sucrière de Miréréni,Chirongui Chirongui Catégorie d’évènement: Chirongui

Ancienne usine sucrière de Miréréni, Chirongui, le samedi 18 septembre à 08:30

C’est une visite commentée qui sera agrémentée d’explication, contextualisant tout d’abord l’histoire du sucre à Mayotte, accompagnée d’une une brève présentation de l’usine de Miréréni en expliquant le rôle de chaque machine, chaque vestige archéologique qui contribuait à la fabrication de sucre. Pour que la visite soit dynamique, récréative et permettre le dialogue entre le visiteur, l’objet patrimonial et l’animateur, des groupes seront formés dans l’objectif de reconstituer les étapes de fabrication de sucre suivant les vestiges. Pour ce faire des numéros seront apposés devant chaque machin,e montrant l’ordre de ce processus. A la fin de cette reconstitution, une fiche illustrant la fabrication de sucre sera distribuée afin de permettre aux visiteurs de mieux comprendre le processus, et une dégustation de jus de canne à sucre sera proposée.

Il est prévu d’organiser deux sessions avec deux groupes, soit une dans la matinée et une autre dans l’après-midi, comprenant pour chaque groupe 30 personnes maximum. Le nombre de participants peut être ajusté en fonction des règles sanitaires en vigueur.

Visite guidée des vestiges de l'ancienne usine sucrière de Miréréni aujourd'hui protégés en tant que monument historique. Un petit jeu sera proposé pour reconstituer la fabrication du sucre.

