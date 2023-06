Visite historique de l’usine Paturle Aciers en Chartreuse Usine Paturle Aciers Saint-Laurent-du-Pont Saint-Laurent-du-Pont Catégories d’Évènement: Isère

Saint-Laurent-du-Pont Visite historique de l’usine Paturle Aciers en Chartreuse Usine Paturle Aciers Saint-Laurent-du-Pont, 15 septembre 2023, Saint-Laurent-du-Pont. Visite historique de l’usine Paturle Aciers en Chartreuse 15 et 16 septembre Usine Paturle Aciers La visite se fait uniquement sur réservation par mail à partir du 28/08. Place limitée à 10 personnes par groupe. Les personnes doivent être munies de manches longues, pantalons et chaussures fermées obligatoires. Venez découvrir l’univers de la métallurgie en Chartreuse aujourd’hui, à travers l’histoire de la société Paturle Aciers (1888). Explorez le laminage à froid et le traitement thermique dans cette usine emblématique de Saint Laurent du Pont. La visite se déroulera en deux temps : une présentation en salle des activités de l’entreprise la visite du site Usine Paturle Aciers 34 avenue du Commandant L’Herminier – 38380 Saint Laurent du Pont Saint-Laurent-du-Pont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.paturle-aciers.fr/ Les activités de l’usine sont le laminage à froid, le traitement thermique, le revêtement de surface, la fabrication d’articles de baleinage Présence de parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T10:30:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 Société Paturle Aciers Détails Catégories d’Évènement: Isère, Saint-Laurent-du-Pont Autres Lieu Usine Paturle Aciers Adresse 34 avenue du Commandant L'Herminier - 38380 Saint Laurent du Pont Ville Saint-Laurent-du-Pont Departement Isère Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Usine Paturle Aciers Saint-Laurent-du-Pont

Usine Paturle Aciers Saint-Laurent-du-Pont Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-du-pont/

Visite historique de l’usine Paturle Aciers en Chartreuse Usine Paturle Aciers Saint-Laurent-du-Pont 2023-09-15 was last modified: by Visite historique de l’usine Paturle Aciers en Chartreuse Usine Paturle Aciers Saint-Laurent-du-Pont Usine Paturle Aciers Saint-Laurent-du-Pont 15 septembre 2023