Conférence « Archéologie sous-marine en Rance » par Anne Hoyau-Berry Samedi 16 septembre, 18h00 Usine Marémotrice de la Rance Espace EDF Odyssélec de la Rance I 18h à 19h I Réservation obligatoire

Anne Hoyau-Berry est responsable des fouilles sur l’épave « ZI24 ». Elle est spécialiste des côtes atlantiques, Manche et mer du nord. Sa zone d’activité se situe entre 0 et 50 m de profondeur en archéologie préventive comme en archéologie programmée. Sa seconde spécialité est l’histoire de l’époque Moderne et notamment celle de l’artillerie des navires de commerce (XVIe au XVIIIe siècles). Elle collabore également pour d’autres associations telle que l’archéologie de la piraterie (ADLP, direction Jean Soulat) en réalisant des investigations plus lointaines à Maurice et à Madagascar.

Usine Marémotrice de la Rance Espace découverte de l'usine marémotrice EDF de la Rance, 35780,La Richardais La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne La décision de construire l'usine marémotrice de la Rance a été prise dans les années 60 alors que la France lance sa politique d'indépendance énergétique : 1ère centrale nucléaire de Chinon et campagne de construction de grands barrages hydrauliques.

EDF a choisi de construire ce barrage à l’embouchure de l’estuaire de la Rance car ce site a une forte amplitude des marées, une topographie permettant la création d’une retenue d’eau et l’installation d’une structure, un sol dur et peu profond et un réseau interconnecté à proximité.

La construction du barrage est autorisée en 1960 par le ministère de l’Industrie. Les travaux débutent en 1961 après 10 ans de démarches institutionnelles et administratives. Ils ont duré 6 ans et mobilisés plus de 800 ouvriers.

L’usine marémotrice de la Rance est inaugurée le 26 novembre 1966 par le président Charles de Gaulle.

Avec ses 24 turbines, ce site représente 17 % de l’énergie produite en Bretagne et alimente annuellement en électricité l’équivalent de la ville de Rennes.

