Exposition « Les fouilles archéologiques sous-marines en Rance » 16 et 17 septembre Usine Marémotrice de la Rance Exposition librement accessible samedi 16 et dimanche 17.

Constituée d’une vingtaine de photographies et d’un carré de fouilles, cette exposition présente le travail de la fouille archéologique de l’épave ZI24, située 300 m en amont de l’usine marémotrice, ainsi que les résultats de la recherche. On découvre ainsi qu’à chaque campagne de fouille, 80 cm à 1 m de sédiments doivent être retirés pour accéder à l’épave, puis remis afin de la préserver. La sécurité est également évoquée car les plongeurs peuvent intervenir uniquement quand l’usine marémotrice est arrêtée d’où un partenariat renouvelé à chaque campagne entre EDF et l’ADRAMAR pour faciliter ce travail et le bon fonctionnement de l’usine.

Usine Marémotrice de la Rance Espace découverte de l’usine marémotrice EDF de la Rance, 35780,La Richardais La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne http://edf.fr/la-rance La décision de construire l’usine marémotrice de la Rance a été prise dans les années 60 alors que la France lance sa politique d’indépendance énergétique : 1ère centrale nucléaire de Chinon et campagne de construction de grands barrages hydrauliques.

EDF a choisi de construire ce barrage à l’embouchure de l’estuaire de la Rance car ce site a une forte amplitude des marées, une topographie permettant la création d’une retenue d’eau et l’installation d’une structure, un sol dur et peu profond et un réseau interconnecté à proximité.

La construction du barrage est autorisée en 1960 par le ministère de l’Industrie. Les travaux débutent en 1961 après 10 ans de démarches institutionnelles et administratives. Ils ont duré 6 ans et mobilisés plus de 800 ouvriers.

L’usine marémotrice de la Rance est inaugurée le 26 novembre 1966 par le président Charles de Gaulle.

Avec ses 24 turbines, ce site représente 17 % de l’énergie produite en Bretagne et alimente annuellement en électricité l’équivalent de la ville de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

EDF_Stéphanie Delugeau