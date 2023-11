Art Market – Marché de Noël à la Fonderie Kugler Usine Kugler Genève Catégorie d’Évènement: Genève Art Market – Marché de Noël à la Fonderie Kugler Usine Kugler Genève, 19 novembre 2023, Genève. Art Market – Marché de Noël à la Fonderie Kugler Dimanche 19 novembre, 11h00 Usine Kugler Entrée gratuite Dessins, tableaux, cyanotypes, broderie, upcycling, sérigraphies, bougies, bois, savons, gravures, illustrations, bijoux, sacs, accessoires, kimonos, carnets, sculptures, design vous attendent à la Fonderie Kugler à l’occasion de son marché des artistes, créateurs et créatrices. Buvette et restauration Buvette et petite restauration sur place. Artistes exposant-e-s Retrouvez la liste des artistes sur le site web de la Fonderie Kugler: Art Market Autres marchés Pour trouver plus de marchés de Noël et où acheter son sapin: Des marchés de Noël pour préparer les fêtes Usine Kugler Avenue de la Jonction 19, 1205 Genève Genève 1235 http://www.usinekugler.ch/ [{« link »: « https://www.usinekugler.ch/fonderie/fonderie-kugler/news-fonderie »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/fr/actualites/marches-noel-preparer-fetes »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/usine-kugler/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T11:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

Dates et horaires: 2023-11-19T11:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

Lieu: Usine Kugler
Adresse: Avenue de la Jonction 19, 1205 Genève
Ville: Genève

