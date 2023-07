Visite guidée d’une centrale hydroélectrique Usine Hydroélectrique Vogelgrun Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Vogelgrun Visite guidée d’une centrale hydroélectrique Usine Hydroélectrique Vogelgrun, 16 septembre 2023, Vogelgrun. Visite guidée d’une centrale hydroélectrique 16 et 17 septembre Usine Hydroélectrique Visite gratuite accessible sur inscription à partir de 8 ans. La visite guidée de la centrale hydroélectrique de Vogelgrun vous permettra d’accéder à la salle des machines, la rue turbine et aux écluses. Vous pourrez également découvrir notre programme de maintenance des groupes de production du Rhin au travers de nombreuses vidéos décryptant les différentes opérations de manutention de pièces grandioses. Usine Hydroélectrique 68600 Vogelgrun Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est 06 77 11 62 18 http://www.edf.fr/alsace-vosges [{« type »: « link », « value »: « http://www.edf.fr/visiteredf »}] L’aménagement EDF de Vogelgrun, situé juste avant la frontière allemande, est composé d’une centrale hydroélectrique et d’une écluse. Parking visiteurs devant l’entrée de la centrale Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

