Découvrez l'une des plus anciennes usines hydroélectriques du département en visite guidée

Usine hydroélectrique et barrage du Saillant

Samedi 16 septembre, 14h00, 16h00

Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous devant l'usine.

Une fois le portail franchi, montez sur le barrage et découvrez l'histoire de l'une des plus anciennes usines hydroélectriques du département.

Usine hydroélectrique et barrage du Saillant
Le Saillant, 19130 Voutezac
19130 Corrèze
Nouvelle-Aquitaine

Le barrage hydroélectrique du Saillant, en service depuis 1929 est haut de 28 mètres. Ce site est équipé de quatre groupes qui produisent l'équivalent de la consommation électrique annuelle de Tulle et de Malemort.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 barrage eau ©Olivier Soulié Détails Catégorie d’Évènement: Corrèze Autres Lieu Usine hydroélectrique et barrage du Saillant Adresse Le Saillant, 19130 Voutezac Departement Corrèze Lieu Ville Usine hydroélectrique et barrage du Saillant latitude longitude 45.275752;1.456448

