Semaine du climat : visite d’un chantier de rénovation d’usine hydroélectrique Usine hydroélectrique Charritte-de-Bas, 14 octobre 2023, Charritte-de-Bas.

Charritte-de-Bas,Pyrénées-Atlantiques

Présentation et état d’avancement du chantier de rénovation de l’usine hydroélectrique avec optimisation énergétique, technique et environnementale

Sur inscription.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Usine hydroélectrique

Charritte-de-Bas 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Presentation and progress report on the renovation of the hydroelectric plant, with energy, technical and environmental optimization

Upon registration

Presentación e informe de situación del proyecto de renovación de la central hidroeléctrica y optimización de su rendimiento energético, técnico y medioambiental

Inscripción obligatoria

Präsentation und Stand der Renovierung des Wasserkraftwerks mit energetischer, technischer und ökologischer Optimierung

Nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme Pays Basque