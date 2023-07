VISITE DE L’USINE HYDRO-ÉLECTRIQUE DE PIED DE BORNE usine hydro-électrique Pied-de-Borne, 7 juillet 2023, Pied-de-Borne.

Pied-de-Borne,Lozère

VISITE GUIDEE GRATUITE

EDF organise en partenariat avec la Communauté de Communes Mont Lozère des visites guidées de l’usine hydro-électrique de Pied de Borne.

Venez découvrir ce site industriel et comment la première des énergies renouvelables – ….

2023-07-07 fin : 2023-07-07 17:00:00. EUR.

usine hydro-électrique

Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie



FREE GUIDED TOUR

In partnership with the Communauté de Communes Mont Lozère, EDF organizes guided tours of the Pied de Borne hydroelectric plant.

Come and discover this industrial site and how the first of the renewable energies…

VISITA GUIADA GRATUITA

En colaboración con la Communauté de Communes Mont Lozère, EDF organiza visitas guiadas a la central hidroeléctrica de Pied de Borne.

Venga a descubrir este emplazamiento industrial y cómo la empresa líder en energías renovables …

KOSTENLOSE FÜHRUNG

EDF organisiert in Zusammenarbeit mit der Communauté de Communes Mont Lozère Führungen durch das Wasserkraftwerk Pied de Borne.

Kommen Sie und entdecken Sie diesen Industriestandort und wie die erste der erneuerbaren Energien? …

