Louis Dominique Girard, ses turbines et ses pompes Usine élévatoire de Villers-les-Rigault Congis-sur-Thérouanne, 16 septembre 2023, Congis-sur-Thérouanne.

Louis Dominique Girard, ses turbines et ses pompes Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Usine élévatoire de Villers-les-Rigault Sur inscription / visite limitée à 25 personnes

Cette machine, conçue et réalisée en 1868, suite au décret de Napoléon III du 11 avril 1866, contraste par sa technique avec celle de Trilbardou. Elle resta opérationnelle jusqu’à la fin de la navigation sur le canal, vers 1962. Elle a été classée au titre des monuments historiques en 1987. Ses turbines verticales et pompes sont actuellement maintenue en état de fonctionnement et tournent la plupart du temps lors des journées programmées d’ouvertures. Grâce à sa conception, elle a pu être automatisée et pourrait être réutilisée en cas de nécessité. Elle est l’œuvre de Louis-Dominique Girard.

L'usine élévatoire de Villers-les-Rigault, comme celle de Trilbardou, est une usine de pompage construite sous Napoléon III. Elle avait pour rôle de compléter les apports d'eau du canal de l'Ourcq par des prélèvements en Marne. On doit à Louis-Dominique Girard, ingénieur hydraulicien également connu pour son travail dans la chocolaterie Menier à Noisiel, la machine historique de pompage mise en activité pour la première fois en 1868. L'ensemble se compose de deux roues en fonte de 10 m de diamètre, fonctionnant sous une chute d'eau de 2 m et actionnant quatre pompes volumétriques pouvant refouler 38 000 m³ d'eau par jour. Si aujourd'hui le pompage ne s'effectue plus qu'à Trilbardou, la machine de Girard, classée aux Monument historique, offre un témoignage impressionnant de l'évolution technologique du XIXe siècle dans le domaine de l'utilisation de l'énergie hydraulique.

