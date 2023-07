Première usine élévatoire de Trilbardou Usine élévatoire de trilbardou Trilbardou, 17 septembre 2023, Trilbardou.

Première usine élévatoire de Trilbardou Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Usine élévatoire de trilbardou Sur inscription / Visite limitée à 25 personnes

Un premier système hydraulique performant. La particularité des roues de SAGEBIEN est une disposition spéciale de la roue de côté dont le but est d’admettre de l’eau avec une faible vitesse ; cette eau travaille donc presque exclusivement par son poids. Elle est distribuée à la roue au moyen d’une vanne plongeante courbe, placée aussi près que possible de la roue… Les pertes d’énergie sont supprimées et l’eau agit par son poids seul. Cette disposition permet d’obtenir un rendement très élevé, de l’ordre de 85 à 90%.

La première de ces roues a été établie chez M. QUESTE, meunier à Ronquerolles, près de Clermont (Oise) vers 1860.

Usine élévatoire de trilbardou Route de Charmentray 77450 Trilbardou Trilbardou 77450 Seine-et-Marne Île-de-France 06 88 60 66 19 http://www.aufildelourcq.org https://fr-fr.facebook.com/aufildelourcq [{« type »: « email », « value »: « contact@aufildelourcq.org »}] L’usine élévatoire de Trilbardou, comme celle de Villers-les-Rigault, est une usine de pompage construite sous Napoléon III. Elle a pour rôle de compléter les apports d’eau du canal de l’Ourcq par des prélèvements en Marne. On doit à Alphonse Sagebien, ingénieur hydraulicien, la machine historique de pompage mise en activité pour la première fois en 1869. L’ensemble se compose d’une monumentale roue à aube d’un diamètre de 11 m et d’une largeur de 6 m fonctionnant sous une chute d’eau d’ 1,20 m et actionnant quatre pompes volumétriques pouvant refouler 27 000 m³ d’eau par jour. Si aujourd’hui à Trilbardou, le pompage s’effectue par des installations plus récentes, la machine Sagebien, classée aux Monuments historiques, offre un témoignage impressionnant de l’évolution technologique du XIXe siècle dans le domaine de l’utilisation de l’énergie hydraulique. – Voiture : accès par la RN3 direction Meaux, puis CD 27 direction Trilbardou, puis suivre les panneaux indiquant Monument historique. – Train : arrêt gare de Meaux, puis bus jusqu’au centre de Trilbardou – Bus : gare routière de Meaux, réseau Trans Val de France, ligne Meaux-Pantin, arrêt Centre Trilbardou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©AFLOaufildelourcq