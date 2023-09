Visite du conservatoire de la métallurgie Usine du bas – Fonderie de Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc, 16 septembre 2023, Dommartin-le-Franc.

Visite du conservatoire de la métallurgie 16 et 17 septembre Usine du bas – Fonderie de Dommartin-le-Franc

Vous pourrez visiter librement un conservatoire des arts de la métallurgie : sont présentés 600 modèles artistiques, des collections arts du feu et des machines de fonderie et de forge dans une ancienne usine fondée au XIIIe siècle.

Visite libre.

Usine du bas – Fonderie de Dommartin-le-Franc 13 rue Chanlaire, 52110 Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc 52110 Haute-Marne Grand Est 06 15 38 48 90 http://fontesdart.org L’ancienne usine, dite usine du bas, de Dommartin-le-Franc puise son origine dans le XIIIe siècle. La première mention de son propriétaire, Ferry II de Lorraine, date de 1459. En 1773, elle est relevée de ses ruines par Arnould-François Cousin de Châtillon qui y construit un haut-fourneau dont les vestiges et la halle sont encore visibles. L’usine restera dans la famille Châtillon qui la développera jusqu’en 1983 et produira, aux XIXe et XXe siècles des cuisinières, des poêles et de la fonte ornementale.

L’ASPM (Association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine métallurgique) l’a rachetée en 1994 et y présente un conservatoire des arts de la métallurgie en trois volets : la fonte d’art avec l’important fonds de modèles Ferry-Capitain et environ 800 pierres lithographiques ; les machines de forge et de fonderie ; les arts du feu. Le fonds de modèles est appelé « paradis » par les fondeurs, car il comprend beaucoup de modèles religieux. Parking à proximité. Proche du magasin des Fontes d’art de Dommartin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Aspm