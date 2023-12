Conférence « Histoire et évolution du jeu de quilles de neuf » Usine des Tramways Pau, 20 février 2024, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 18:00:00

fin : 2024-02-20

Mathilde Lamothe, ethnologue et présidente du comité départemental de quille de 9, propose une conférence sur l’« Histoire et évolution du jeu de quilles de neuf »..

Usine des Tramways av Gaston Lacoste

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



