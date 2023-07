Découvrez l’ancienne usine des eaux de Saint-Maur Usine des eaux Saint-Maur-des-Fossés Catégories d’Évènement: Saint-Maur-des-Fossés

Val-de-Marne Découvrez l’ancienne usine des eaux de Saint-Maur Usine des eaux Saint-Maur-des-Fossés, 16 septembre 2023, Saint-Maur-des-Fossés. Découvrez l’ancienne usine des eaux de Saint-Maur 16 et 17 septembre Usine des eaux Entrée libre sur inscription Au croisement de l’avenue de l’Observatoire et du quai du Parc, l’usine de l’eau a pendant longtemps exploité la Marne pour redistribuer de l’eau potable aux habitants de la Ville.

Construite en 1864 par la Compagnie des chemins de fer de l’Est, l’usine est cédée à la ville en 1890 mais ce n’est qu’à partir de 1926 que le Service Municipal des Eaux prenne en charge la totalité de l’exploitation de l’eau de manière autonome. L’usine est entièrement reconstruite en 1966. Capable de produire jusqu’à 48 000 m3 d’eau potable, cette usine de l’eau a toujours été à la pointe de l’innovation : contrôle de la qualité de l’eau par des bactéries luminescentes, truitomètre, éléctrochloration. Ces procédés novateurs furent mis en place au cours des multiples modernisations.

En 2016, le transfert de la compétence du traitement des eaux au territoire Paris Est Marne & Bois a mis fin à son activité. Dorénavant, la Ville de Saint-Maur s'est engagée à reconvertir l'usine pour en faire un espace ouvert au public, démonstrateur de la ville durable.

