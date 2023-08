Usine de production d’eau potable du Val d’Allier Usine de production d’eau potable du Val d’Allier Cournon-d’Auvergne Catégories d’Évènement: Cournon-d'Auvergne

Puy-de-Dôme Usine de production d’eau potable du Val d’Allier Usine de production d’eau potable du Val d’Allier Cournon-d’Auvergne, 16 septembre 2023, Cournon-d'Auvergne. Usine de production d’eau potable du Val d’Allier Samedi 16 septembre, 09h30, 14h30 Usine de production d’eau potable du Val d’Allier Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Présentation obligatoire d’une pièce d’identité. Sur réservation, jauge limitée.

Tenue adaptée à la marche et à la météo. Besoin d’un véhicule obligatoire pour se rendre sur la 2ème partie de la visite. D’où vient l’eau du robinet ? L’usine de production d’eau potable du Val d’Allier alimente la plus grande partie de Clermont-ferrand et de Cournon-d’Auvergne. A l’occasion des 100 ans du site, venez découvrir en famille le ciruit de l’eau : les captages dans la nappe alluviale de l’Allier, l’usine de traitement de l’eau, le réservoir. Usine de production d’eau potable du Val d’Allier 30 chemin de l’usine élévatoire, Cournon d’Auvergne, 63800 Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « vstourbe@clermontmetropole.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 80 30 38 66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 @Clermont Auvergne Metropole Détails Catégories d’Évènement: Cournon-d'Auvergne, Puy-de-Dôme Autres Lieu Usine de production d'eau potable du Val d'Allier Adresse 30 chemin de l'usine élévatoire, Cournon d'Auvergne, 63800 Ville Cournon-d'Auvergne Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Usine de production d'eau potable du Val d'Allier Cournon-d'Auvergne latitude longitude 45.750164;3.214946

Usine de production d'eau potable du Val d'Allier Cournon-d'Auvergne Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cournon-d'auvergne/