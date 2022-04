Usine de méthanisation agricole Andelnans Andelnans Catégories d’évènement: Andelnans

Territoire de Belfort

Usine de méthanisation agricole Andelnans, 6 octobre 2022, Andelnans. Usine de méthanisation agricole Andelnans

2022-10-06 10:00:00 – 2022-10-06 12:00:00

Andelnans Territoire-de-Belfort Andelnans EUR 2.5 2.5 La visite de la centrale de méthanisation agricole vous permettra de comprendre comment les déchets organiques se transforment en énergie verte. Le site comporte également une station de gaz naturel véhicules.

A partir de 15 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Mesures Covid 19 : nous appliquons les consignes gouvernementales selon l’évolution de la crise sanitaire.

Visite non remboursable, non échangeable. La visite de la centrale de méthanisation agricole vous permettra de comprendre comment les déchets organiques se transforment en énergie verte. Le site comporte également une station de gaz naturel véhicules.

A partir de 15 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Mesures Covid 19 : nous appliquons les consignes gouvernementales selon l’évolution de la crise sanitaire.

Visite non remboursable, non échangeable. Andelnans

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Andelnans, Territoire de Belfort Autres Lieu Andelnans Adresse Ville Andelnans lieuville Andelnans Departement Territoire-de-Belfort

Andelnans Andelnans Territoire-de-Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andelnans/

Usine de méthanisation agricole Andelnans 2022-10-06 was last modified: by Usine de méthanisation agricole Andelnans Andelnans 6 octobre 2022 Andelnans Territoire de Belfort

Andelnans Territoire-de-Belfort