Découvrez et visitez la manufacture de parfums L'Oréal à Aulnay-sous-Bois

Usine d'Aulnay L'Oréal Aulnay-sous-Bois, 16 septembre 2023, Aulnay-sous-Bois. Découvrez et visitez la manufacture de parfums L'Oréal à Aulnay-sous-Bois Samedi 16 septembre, 09h00 Usine d'Aulnay L'Oréal Inscription obligatoire pour des visites de 75 minutes en français. Nombre de places limité. Vérification obligatoire de la pièce d'identité. Durant 75 minutes, découvrez le savoir-faire de la Manufacture des parfums d'exception de L'Oréal, implantée depuis 1992 à Aulnay-sous-Bois.

Imaginée par les architectes Denis Valode et Jean Pistre, cette usine est le premier edifice industriel honoré par le Prix de l’Equerre d’Argent. Aujourd’hui, cette usine engagée produit des parfums exportés à travers le monde. Au programme :

-Visite du site de production de parfums L’Oréal

-Découverte du processus de création olfactive Usine d'Aulnay L'Oréal 12 rue blaise pascal aulnay-sous bois Aulnay-sous-Bois 93600

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

