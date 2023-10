Visite guidée de l’usine CEMOI Usine CEMOI Villeneuve-d’Ascq, 1 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Visite guidée de l’usine CEMOI 1 et 8 décembre Usine CEMOI Gratuit sur inscription

CEMOI, ou la naissance du véritable petit ourson guimauve

Difficile de résister au petit ourson en guimauve enrobé de chocolat ! Saviez-vous que cette star de la confiserie est née ici ? Depuis 1962, il reste le produit emblématique de la chocolaterie CEMOI à Villeneuve d’Ascq. Découvrez l’histoire du site et pénétrez dans l’atelier de fabrication de l’ourson, du coulage de la guimauve à l’enrobage en chocolat – made in France, bien sûr !

RV à l’accueil de l’usine, au 158 rue des Fusillés à Villeneuve d’Ascq

Vendredis 1er et 8 décembre de 14h30 à 17h

Gratuit

Information au +33 (0)6 08 93 19 26 ou sur ot@villeneneuvedascq-tourisme.eu

Réservations ici : https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/cemoi-ou-la-naissance-du-veritable-petit-ourson-guimauve-hiver-23-24

Conditions

Tout accompagnateur n’ayant pas effectué de réservation au préalable peut se voir refuser l’entrée

Le bâtiment n’est pas accessible aux personnes porteur de handicap.

Faute d’équipement de sécurité adapté, les enfants ne peuvent pas participer à la visite.

Pas de bijoux (collier, montre, boucle d’oreille…), seule l’alliance est tolérée, pas de piercing.

Usine CEMOI 158 rue des fusillés 59493 villeneuve d’ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 93 19 26 »}, {« type »: « email », « value »: « ot@villeneuvedascq-tourisme.eu »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/cemoi-ou-la-naissance-du-veritable-petit-ourson-guimauve-hiver-23-24 »}] [{« link »: « mailto:ot@villeneneuvedascq-tourisme.eu »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/cemoi-ou-la-naissance-du-veritable-petit-ourson-guimauve-hiver-23-24 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T14:30:00+01:00 – 2023-12-01T17:00:00+01:00

2023-12-08T14:30:00+01:00 – 2023-12-08T17:00:00+01:00

chocolat usine