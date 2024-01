Masterclass technique vocale Usine à Chapeaux Rambouillet, dimanche 3 mars 2024.

Masterclass technique vocale Un atelier sur les composantes du chant avec Emilie Domergue Dimanche 3 mars, 09h30 Usine à Chapeaux 8€ / 6€ (adhérents)

Début : 2024-03-03T09:30:00+01:00 – 2024-03-03T17:30:00+01:00

La technique vocale spécifique aux musiques actuelles possède un champ d’application très large.

Les chanteur.se.s peuvent tout s’autoriser ! UTILISER SON DIAPHRAGME SANS S’ESSOUFFLER, VISUALISER LE SON, ADAPTER SA VOIX EN FONCTION DES ÉMOTIONS… Des outils qui permettront d’aller plus loin dans la pratique et la créativité. Pour cela, il est néanmoins important de comprendre les bases du geste vocal. Dans la musique depuis bientôt 15 ans, ÉMILIE DOMERGUE a un parcours riche et éclectique lui permettant d’intervenir sur plusieurs terrains.

10 participant.e.s maximum. Tous niveaux acceptés.

Programme détaillé sur www.usineachapeaux.fr

Usine à Chapeaux 32 rue Gambetta – Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 01.30.88.89.00 https://www.usineachapeaux.fr/ https://www.instagram.com/usineachapeaux/ L'Usine à Chapeaux est une association socio-culturelle qui a pour objet de permettre l'épanouissement des individus à travers la culture, des initiatives sociales, des organisations et pratiques collectives et le développement du lien social.

Elle porte différents labels : Centre Social par la CAF (renouvelé en 2022) ; Information Jeunesse (IJ) par la DRDJS (renouvelé en 2022) ; SMAC par la DRAC IDF.

Elle touche une diversité de publics par différents champs d’actions et différents publics : parentalité, enfance, jeunesse, seniors, social, pratique de loisirs, …

masterclass chant

