Masterclass Basse Usine à Chapeaux Rambouillet, dimanche 11 février 2024.

Masterclass Basse Viens perfectionner et personnaliser ton jeu avec Lola Frichet Dimanche 11 février, 14h30 Usine à Chapeaux 8€ / 6€ (adhérents)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-11T14:30:00+01:00 – 2024-02-11T17:30:00+01:00

Fin : 2024-02-11T14:30:00+01:00 – 2024-02-11T17:30:00+01:00

Tu es bassiste débutant.e. ou confirmé.e. VIENS PERFECTIONNER ET PERSONNALISER TON JEU AVEC LOLA FRICHET, bassiste du gang de punk metal Pogo Car Crash Control.

Issue du conservatoire, Lola Frichet est reconnue comme l’une des plus talentueuses musiciennes rock de sa génération, élue meilleure riffeuse par le site She Shreds et figurant parmi les « 10 meilleur.e.s musicien.ne.s de la scèneactuelle » de Rock & Folk.

Usine à Chapeaux 32 rue Gambetta – Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 01.30.88.89.00 https://www.usineachapeaux.fr/ https://www.instagram.com/usineachapeaux/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.usineachapeaux.fr/evenement/11-02-2024-14-30-masterclass-basse »}] L’Usine à Chapeaux est une association socio-culturelle qui a pour objet de permettre l’épanouissement des individus à travers la culture, des initiatives sociales, des organisations et pratiques collectives et le développement du lien social.

Elle porte différents labels : Centre Social par la CAF (renouvelé en 2022) ; Information Jeunesse (IJ) par la DRDJS (renouvelé en 2022) ; SMAC par la DRAC IDF.

Elle touche une diversité de publics par différents champs d’actions et différents publics : parentalité, enfance, jeunesse, seniors, social, pratique de loisirs, …

Masterclass basse

Olivier DUCRUIX