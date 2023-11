Bœuf à l’Usine Usine à Chapeaux Rambouillet, 9 décembre 2023, Rambouillet.

Bœuf à l’Usine Samedi 9 décembre, 20h30 Usine à Chapeaux Entrée libre

Tu es bassiste, chanteur.se, guitariste, percussionniste, claviériste… Bref musicien.ne !

L’USINE À CHAPEAUX T’INVITE À MONTER SUR SCÈNE POUR JOUER TES MORCEAUX PRÉFÉRÉS AVEC D’AUTRES PASSIONNÉS.

Tu as juste à prendre ton instrument, à t’armer d’un peu de courage et à nous rejoindre pour une soirée accessible à tous, DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE !

Usine à Chapeaux 32 rue Gambetta – Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 01.30.88.89.00 https://www.usineachapeaux.fr/ https://www.instagram.com/usineachapeaux/ L’Usine à Chapeaux est une association socio-culturelle qui a pour objet de permettre l’épanouissement des individus à travers la culture, des initiatives sociales, des organisations et pratiques collectives et le développement du lien social.

Elle porte différents labels : Centre Social par la CAF (renouvelé en 2022) ; Information Jeunesse (IJ) par la DRDJS (renouvelé en 2022) ; SMAC par la DRAC IDF.

Elle touche une diversité de publics par différents champs d’actions et différents publics : parentalité, enfance, jeunesse, seniors, social, pratique de loisirs, …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T23:30:00+01:00

Musique scène ouverte