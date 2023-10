Masterclass batterie Usine à Chapeaux Rambouillet, 8 novembre 2023, Rambouillet.

Masterclass batterie Mercredi 8 novembre, 20h30 Usine à Chapeaux Sur réservation – Tarifs : 8 € – 6 € (adhérents Usine à Chapeaux)

Boris le Gal est batteur depuis plus de 20 ans au sein de formations telles que Chimp Spanner, Periphery, Betraying The Martyrs et DropDead Chaos.

IL TE DONNERA DES ASTUCES AINSI QUE DIFFÉRENTES TECHNIQUES POUR T’AIDER DANS TON JEU.

Il illustrera ses propos en jouant notamment des morceaux de groupes pour lesquels il a travaillé. Cette démo est adressée aux batteurs et à tous les passionnés de musique en général.

Usine à Chapeaux 32 rue Gambetta – Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 01.30.88.89.00 https://www.usineachapeaux.fr/ https://www.instagram.com/usineachapeaux/ L'Usine à Chapeaux est une association socio-culturelle qui a pour objet de permettre l'épanouissement des individus à travers la culture, des initiatives sociales, des organisations et pratiques collectives et le développement du lien social.

Elle porte différents labels : Centre Social par la CAF (renouvelé en 2022) ; Information Jeunesse (IJ) par la DRDJS (renouvelé en 2022) ; SMAC par la DRAC IDF.

Elle touche une diversité de publics par différents champs d’actions et différents publics : parentalité, enfance, jeunesse, seniors, social, pratique de loisirs, …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T20:30:00+01:00 – 2023-11-08T22:30:00+01:00

