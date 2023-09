Masterclass Com’ Usine à Chapeaux Rambouillet, 7 octobre 2023, Rambouillet.

Masterclass Com’ Samedi 7 octobre, 14h00 Usine à Chapeaux Gratuit sur inscription

Tu répètes depuis des mois et tu es prêt à exposer ton talent au public ? Alors, coupe ton ampli, pose tes instruments et VIENS RÉFLÉCHIR À LA FAÇON DONT TU VAS PARLER DE TA MUSIQUE.

Sur les réseaux, un site web, dans les médias… La com’ est aussi importante que ton son pour développer ton projet ! Au programme : identité du projet, relations médias et stratégie de communication sur les réseaux.

Fany Mongodin, responsable de la communication de l’Usine à Chapeaux et Gwenaël Baptista, chargé de communication au pôle musiques actuelles proposent aux artistes ou groupes avec ou sans entourage, une masterclass pour découvrir les bases de la communication d’un projet de musiques actuelles.

Les thèmes travaillés lors de la masterclass :

– Je définis l’identité de mon projet

– J’apprends à préparer un bon press kit

– J’apprends à rédiger une bio efficace

– Je communique auprès d’un programmateur

– Je communique auprès de la presse

– Je communiquer sur le Web et les réseaux sociaux

Usine à Chapeaux 32 rue Gambetta – Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 01.30.88.89.00

Elle porte différents labels : Centre Social par la CAF (renouvelé en 2022) ; Information Jeunesse (IJ) par la DRDJS (renouvelé en 2022) ; SMAC par la DRAC IDF.

Elle touche une diversité de publics par différents champs d’actions et différents publics : parentalité, enfance, jeunesse, seniors, social, pratique de loisirs, …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

