Usclas-du-Bosc Festival De La Place place du Grand Chemin, 17 juin 2023 17:00, Usclas-du-Bosc. Le Festival De La Place deuxième édition se tiendra le 17 juin à partir de17h00 à Usclas-du-Bosc. Samedi 17 juin, 17h00, 17h30 1 Le Festival De La Place deuxième édition se tiendra le 17 juin à 17h00 à Usclas-du-Bosc. Cet événement gratuit propose un spectacle pour jeune public, de la danse, du blues, de la musique salsa, de la musique traditionnelle (baléti), ainsi que des foods trucks et une buvette.

Le programme :

17 h oo: Les Petites Chipies, danse, place du grand chemin

17 h 30: Les Griolos, spectacle musical jeune public, place de l’Église

Place du grand chemin:

18 h 00: La Chorale de Poche d’Usclas du Bosc

18 h 30: Kim Waag, chanson française

19 h 15: Sébastopol, one man band blues

20 h 45: Les Grandes Gigues, bal trad

22 h 45: La Yema, bal latin

Coordonnées GPS : 43.723381,3.402138

https://www.coop-ludique.fr/festival_de_la_place.html

festival-de-la-place@gmx.fr

Organisé par La Coop Ludique

