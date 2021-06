Vienne Vienne Isère, Vienne #USAU1 – 1er festival de street art de Vienne Vienne Vienne Catégories d’évènement: Isère

Vienne

#USAU1 – 1er festival de street art de Vienne Vienne, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Vienne. #USAU1 – 1er festival de street art de Vienne 2021-07-24 14:00:00 – 2021-07-24 21:00:00 Ancien Site Gobba Vitrages 21 avenue Marcelin Berthelot

Vienne Isère Vienne L’association viennoise Urban Street Art Urbain organise son premier festival de Street Art. Au programme, fresques murales à découvrir, ateliers à destination des enfants, danse hip hop, musique, spectacle vivant, dégustations et plein de surprises… urbanstreetarturbain@gmail.com +33 6 83 56 62 92 http://www.streetarturbain.com/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par Office de Tourisme de Vienne Condrieu Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Vienne Adresse Ancien Site Gobba Vitrages 21 avenue Marcelin Berthelot Ville Vienne lieuville 45.53723#4.87379