EUR 5 30 Les technologies vocales ont connu un grand développement ces dernières années. Elles ont permis d’offrir des services très performants, comme les assistants personnels vocaux, les serveurs vocaux interactifs, l’authentification par la voix, la commande de dispositifs par la voix, le guidage (GPS) par la voix, la traduction automatique « speech2speech » et bien d’autres. Ces services sont de plus en plus utilisés et, si ils restent perfectibles, amènent une vraie valeur ajoutée pour beaucoup d’entre nous.

Si cet intérêt pour ces technologies est mérité, la voix et la parole en disent souvent bien plus sur nous-même que le « simple » message linguistique et de nouvelles applications utilisent cet aspect ou pourraient le faire, à votre demande ou à votre insu. Les origines socio-culturelles et éducatives, le stress, la présence d’addictions, de pathologies, le charisme, la séduction, l’attirance, les convictions politiques ou religieuses, la sincérité sont parfois recherchés dans la voix ou la parole. Cette simple possibilité questionne, indépendamment de l’efficacité réelle de ces approches.



De plus, les méthodes d’apprentissage automatique et les données au coeur de ces technologies sont sujettes à différents biais. Ces biais sont inhérents à l’apprentissage automatique, mais ils sont souvent peu connus ou méconnus. Plus que leur existence, cette méconnaissance des biais est propre à reproduire où à amplifier des questions de discrimination entre les personnes.



Cet exposé s’attachera à illustrer ces questions.

Les technologies vocales sont conviviales et performantes mais font-elles parfois plus que ce que vous souhaitez ? Conférence de Jean-François Bonastre.

