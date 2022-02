Usage et possession : le bonheur c’est d’avoir ? La REcyclerie, 21 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 21 mars 2022

de 18h00 à 20h00

gratuit

Mode, Mobilier, Électroménager : nous utilisons chaque jour de nombreux objets sans nous interroger sur le besoin de les posséder. Tout autour de nous, citoyen·nes et opérateur·ices de l’économie verte et/ou circulaire expérimentent pourtant de nouveaux modèles, plus sobres en ressources et plus partageurs. Plutôt que la possession, c’est l’usage d’un produit qui est proposé aux citoyen·es, voire même des services sur ces produits (la maintenance, la réparation, …). Établi en système, on parle d’économie de la fonctionnalité.

La REcyclerie invite Mines ParisTech pour parler systèmes de partage !

Un moment piquant, pour réfléchir et agir plus intensément.

L’ÉVÉNEMENT

❓Milles questions apparaissent alors. Comment avoir une vie plus douce sans pour autant s’alourdir d’objets en tous genres ?

Qui aujourd’hui a commencé à ouvrir la voie à ces nouvelles pratiques ? Quelles solutions et quelles difficultés existent déjà dans les secteurs qui s’élancent dans cette économie ?

Comment rendre ces modèles désirables et facilement appropriables par les consommateur·rices, tout en assurant durabilité et viabilité pour les entreprises ?

Bref au final, est-ce que l’économie de la fonctionnalité, ça fonctionne vraiment ? ⚙️

Le lundi 21 mars de 18h à 20h, la REcyclerie vous invite pour une conférence en partenariat avec les Mines ParisTech*, afin de découvrir cette économie alternative en plein essor dans un état des lieux interactif en 3 temps :

▪️Introduction (problématique, méthodologie, résultats des dernières enquêtes consommateurs, pistes de solutions ressorties de travaux étudiants).

▪️Table ronde en présence d’expert·es.

▪️Échanges avec les spectateur·rices.

Cet événement vous est proposé par les étudiant·es du Mastère spécialisé en environnement IGE de l’École des Mines de Paris, a à un travail collectif de longue haleine, en partenariat avec Ecosytem et l’Atelier de REné, l’atelier associatif de réparation et de prêt de petit électroménager de la REcyclerie.

La REcyclerie 83 bd Ornano Paris 75018

La REcyclerie