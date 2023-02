USA PERPIGNAN – SAISON 2022/2023 STADE AIME GIRAL PERPIGNAN Catégories d’Évènement: Perpignan

USA PERPIGNAN – SAISON 2022/2023 STADE AIME GIRAL, 18 février 2023, PERPIGNAN. USA PERPIGNAN – SAISON 2022/2023 STADE AIME GIRAL. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 17:00 (2023-02-18 au ). Tarif : 52.0 à 52.0 euros. USA PERPIGNANTop 14 – Saison 2022/2023Les dates et horaires indiqués sur les billets et sur le site sont susceptibles de modification par la LNR, il appartient à la personne qui achète le billet de se tenir informée des éventuels changements concernant la rencontreTARIF JEUNES / ETUDIANTS 12-26 ans : Ce tarif est réservé aux personnes âgées de 12 à 18 ans (une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée du stade) et aux étudiants de 18 à 26 ans (une carte étudiante ou un certificat de scolarité vous sera demandé à l’entrée du stade).TARIF ENFANTS 6-12 ans : Ce tarif est réservé aux jeunes âgés de 6 à 12 ans, pour l’accès en Tribune.En Pesage, l’accès est gratuit jusqu’à 12 ans cependant il faut retirer un billet “ayant-droit” le jour du match aux guichets du stade.Il en est de même pour les enfants de moins de 6 ans pour le placement en tribune, un “ayant-droit” doit vous être délivré.Une pièce d’identité vous sera demandée aux guichets et à l’entrée du stade. USA Perpignan Votre billet est ici STADE AIME GIRAL PERPIGNAN ALLÉE AIMÉ GIRAL Pyrénées-Orientales USA PERPIGNAN

