USA NOUS VOILÀ LES INDIENS D’AMÉRIQUE

2022-05-28 – 2022-05-28 Destination les États-Unis, où vous découvrirez ensemble les principales tribus d’Amérique du Nord qui peuplaient jadis les immenses étendues de ce continent.

Ensuite, vous pourrez créer votre attrape-rêve, objet symbolique des indiens d’Amérique.

A partir de 6ans.

