US Motor Show Linas Linas Catégories d’Évènement: Essonne

Linas

US Motor Show Linas, 8 juillet 2023, Linas . US Motor Show AVENUE GEORGES BOILLOT Autodrome de Linas-Montlhéry Linas Essonne Autodrome de Linas-Montlhéry AVENUE GEORGES BOILLOT

2023-07-08 – 2023-07-08

Autodrome de Linas-Montlhéry AVENUE GEORGES BOILLOT

Linas

Essonne L’occasion de retrouver tous les ingrédients qui font de ce festival un événement unique au cœur de l’Autodrome, avec une exposition de voitures américaines toutes années confondues, au sein du paddock, et des séances de roulage sur piste. publicevents.fr@utac.com +33 1 69 80 17 00 https://us-motorshow.eventmaker.io/index Autodrome de Linas-Montlhéry AVENUE GEORGES BOILLOT Linas

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Linas Autres Lieu Linas Adresse Linas Essonne Autodrome de Linas-Montlhéry AVENUE GEORGES BOILLOT Ville Linas lieuville Autodrome de Linas-Montlhéry AVENUE GEORGES BOILLOT Linas Departement Essonne

Linas Linas Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/linas/

US Motor Show Linas 2023-07-08 was last modified: by US Motor Show Linas Linas 8 juillet 2023 AVENUE GEORGES BOILLOT Autodrome de Linas-Montlhéry Linas Essonne Essonne Linas

Linas Essonne