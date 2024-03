Us et Costumes 1 Quai Armez, Saint – Brieuc Saint-Brieuc, samedi 9 mars 2024.

Us et Costumes Exposition trilingue sur les coiffes et costumes des Côtes d’Armor 9 – 31 mars 1 Quai Armez, Saint – Brieuc Accès libre en extérieur

Début : 2024-03-09T11:00:00+01:00 – 2024-03-09T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-31T09:00:00+02:00 – 2024-03-31T21:00:00+02:00

Exposition réalisée en partenariat avec Kenleur 22.

Vernissage le samedi 9 mars à 11h en présence de Patrick Doreau, l’un des photographes de l’exposition.

1 Quai Armez, Saint – Brieuc 1 Quai Armez, Saint – Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne

