Atelier nature : Herbier Cyanotype Urzy Urzy Catégories d’Évènement: Nièvre

Urzy

Atelier nature : Herbier Cyanotype, 24 mai 2023, Urzy Urzy. Atelier nature : Herbier Cyanotype Urzy Nièvre

2023-05-24 – 2023-05-24 Urzy

Nièvre Urzy . Au cours d’un atelier de groupe, venez récolter vos plantes, enduire votre papier d’une solution photo réactive, réaliser votre composition végétale sur le papier et suivre l’effet de la lumière.

Révélé par l’eau, votre herbier cyanotype sera la première pierre d’un herbier complet de la flore de votre balade forestière favorite ainsi qu’une superbe décoration dans votre intérieur.

Public : Grand public

Objectifs : Apprendre à reconnaître les plantes rencontrées, maîtriser une technique artistique, se constituer un début d’herbier que l’on pourra enrichir soi-même par la suite, développer sa créativité.

Déroulement : Une petite promenade botanique pour récolter les plantes ou choix parmi les plantes séchées mises à votre disposition puis atelier en salle. https://natureaucoeur.com/herbier-cyanotype/ Urzy

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Nièvre, Urzy Autres Lieu Urzy Adresse Urzy Nièvre Ville Urzy Urzy Departement Nièvre Tarif Lieu Ville Urzy

Urzy Urzy Urzy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/urzy urzy/

Atelier nature : Herbier Cyanotype 2023-05-24 was last modified: by Atelier nature : Herbier Cyanotype Urzy 24 mai 2023 nièvre Urzy Urzy Nièvre

Urzy Urzy Nièvre