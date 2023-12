Concert : violoncelle solo Urville-Nacqueville La Hague Catégories d’Évènement: La Hague

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 18:30:00

fin : 2023-12-29 19:45:00 Georgi ANICHENKO, Violoncelle solo de l’Orchestre Symphonique du théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles interprète trois des suite de BACH Eglise Notre Dame d’Urville-Nacqueville.

Urville-Nacqueville rue St Laurent

La Hague 50460 Manche Normandie

