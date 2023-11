Marché de Noël Urville-Nacqueville La Hague, 2 décembre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

20 artisans seront présents

Venez nombreux !.

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Urville-Nacqueville salle des fêtes, chemin de la charrière

La Hague 50460 Manche Normandie



The Association Familles Rurales of Urville-Nacqueville and La Hague invites you to its traditional Christmas market.

It will take place

Saturday 26 : 10:30am-6:30pm

Sunday 27 : 10am-6pm

25 craftsmen will be present with paintings, jewelry, embroidery ..

Come in great numbers and remember to bring your health pass!

20 artesanos estarán presentes

¡Venga uno, vengan todos!

20 Handwerker werden anwesend sein

Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-11-11 par Office de Tourisme du Cotentin – La Hague