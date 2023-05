Balade découverte des plantes sauvages comestibles Urville-Nacqueville, 28 juin 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Nous partirons à la découverte de plantes sauvage comestibles des milieux qui nous entourent, leurs utilisations et comment les reconnaitre 1h30 env, rendez vous place du lavoir..

2023-06-28 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-28 16:30:00. .

Urville-Nacqueville

La Hague 50460 Manche Normandie



We will discover wild edible plants of the environment that surrounds us, their uses and how to recognize them. 1h30 approx, meet at the wash house.

Descubriremos las plantas silvestres comestibles del entorno que nos rodea, sus usos y cómo reconocerlas. 1h30 aprox, encuentro en el lavadero.

Wir entdecken essbare Wildpflanzen aus unserer Umgebung, ihre Verwendung und wie man sie erkennt 1,5 Stunden ca., Treffpunkt Place du Lavoir.

Mise à jour le 2023-05-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche