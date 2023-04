Conférence sur l’apiculture douces Le Bourg, 13 mai 2023, Urval.

La commune d’Urval vous invite à découvrir la permaculture et l’apiculture et à participer à des formations autour de la nature. Des Rendez-vous festifs et conviviaux ! Aujourd’hui au programme conférence sur l’apiculture douces, les bases pour avoir des abeilles chez soi avec l’association Terre-en-vert. A 16h30 au jardin du Presbytère : visite du rucher pédagogique puis atelier potager ; venez planter les courges pour le concours de soupe de l’automne..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . .

Le Bourg Salle des fêtes

Urval 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The commune of Urval invites you to discover permaculture and beekeeping and to take part in training courses around nature. Festive and friendly meetings! Today on the program conference on soft beekeeping, the basics to have bees at home with the association Terre-en-vert. At 4:30 pm at the Presbytery garden: visit of the pedagogical apiary then vegetable garden workshop; come and plant the squash for the autumn soup contest.

El municipio de Urval le invita a descubrir la permacultura y la apicultura y a participar en cursos de formación sobre la naturaleza. ¡Encuentros festivos y acogedores! El programa de hoy incluye una conferencia sobre apicultura suave, las bases para tener abejas en casa con la asociación Terre-en-vert. A las 16.30 h en el jardín del Presbiterio: visita del colmenar pedagógico y taller de horticultura; ven a plantar la calabaza para el concurso de sopas de otoño.

Die Gemeinde Urval lädt Sie dazu ein, die Permakultur und die Bienenzucht zu entdecken und an Schulungen rund um die Natur teilzunehmen. Ein festlicher und geselliger Treffpunkt! Heute steht auf dem Programm ein Vortrag über die sanfte Bienenzucht, die Grundlagen, um Bienen zu Hause zu haben, mit dem Verein Terre-en-vert. Um 16:30 Uhr im Garten des Pfarrhauses: Besichtigung des Lehrbienenstandes und anschließend Gemüsegarten-Workshop; pflanzen Sie Kürbisse für den Herbstsuppenwettbewerb.

Mise à jour le 2023-02-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides