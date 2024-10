URSA MAIOR CELESTINE Nantes Loire-Atlantique

URSA MAIOR CELESTINE Nantes, vendredi 29 novembre 2024.

URSA MAIOR est un ensemble formé de musiciens nantais et brésiliens qui mêlent le funk, la soul, le jazz, la pop et le rock avec la MPB (musique populaire brésilienne).

Une fusion de balades dynamiques rythmées par la samba et autres styles musicaux brésiliens: Samba, Baião, Bossa, Choro,…

URSA MAIOR c’est guitare et voix, basse, percussion, violon, saxophone et piano, qui servent de lit pour allonger des textes pertinents en portugais, en français et parfois même en anglais !

Personne ne restera indifférent, personne ne sera déçu !

Retrouver URSA MAIOR pour fêter les cultures Bar Bars au restaurant et bar Célestine le 29 novembre 2024!

CELESTINE 12 rue de Mayence, 44000 Nantes

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Brésil Pop

