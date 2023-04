Salon du livre et du disque, oeuvres en basque Place René Soubelet Urrugne Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Urrugne

Salon du livre et du disque, oeuvres en basque Place René Soubelet, 3 décembre 2023, Urrugne. Toutes les œuvres proposées sur le salon seront en basque.

2023-12-03 à ; fin : 2023-12-03 14:00:00. .

Place René Soubelet

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



All the works offered in the fair will be in Basque Todas las obras ofrecidas en la feria serán en euskera Alle auf der Messe angebotenen ?uvres werden auf Baskisch sein Mise à jour le 2023-03-20 par Office de Tourisme Pays Basque

Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Urrugne Autres Lieu Place René Soubelet Adresse Place René Soubelet Ville Urrugne Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Place René Soubelet Urrugne

Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/urrugne/

Salon du livre et du disque, oeuvres en basque Place René Soubelet 2023-12-03 was last modified: by Salon du livre et du disque, oeuvres en basque Place René Soubelet Place René Soubelet 3 décembre 2023 Place René Soubelet Urrugne

Urrugne Pyrénées-Atlantiques