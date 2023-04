10 ans de Zumba Allée Eloria, 21 octobre 2023, Urrugne.

Zumba night jusqu’à 21h30

Ouvert à tous. Restauration sur place avec talo et boissons..

2023-10-21 à ; fin : 2023-10-21 . .

Allée Eloria Mur à gauche de Socoa

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Zumba night until 9:30 pm

Open to all. Catering on site with talo and drinks.

Noche de zumba hasta las 21.30

Abierto a todos. Catering in situ con talo y bebidas.

Zumba-Nacht bis 21.30 Uhr

Für alle offen. Verpflegung vor Ort mit Talo und Getränken.

Mise à jour le 2023-03-20 par Office de Tourisme Pays Basque