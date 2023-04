Les puces de la Bidassoa Fronton de Béhobie, 10 septembre 2023, Urrugne.

Ce marché aux puces donne sur une jolie promenade bordant la Bidassoa. Sur place : Aire de jeux pour les enfants, ambiance musicale, buvette, taloa et sandwiches.

Au profit de la classe d’orgue associative de la côte basque..

2023-09-10 à ; fin : 2023-09-10 18:00:00. .

Fronton de Béhobie Quartier Béhobie

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This flea market overlooks a beautiful promenade along the Bidasoa River. On the spot: Playground for the children, musical atmosphere, refreshment bar, taloa and sandwiches.

For the benefit of the organ class of the Basque coast.

Este mercadillo tiene vistas a un hermoso paseo a lo largo del río Bidasoa. En el lugar: zona de juegos para niños, ambiente musical, bar de refrescos, taloa y bocadillos.

A beneficio de la Clase de Órgano de la Costa Vasca.

Dieser Flohmarkt liegt an einer schönen Promenade entlang des Bidassoa-Flusses. Vor Ort: Spielplatz für Kinder, musikalische Unterhaltung, Erfrischungsstände, Taloa und Sandwiches.

Zugunsten der assoziativen Orgelklasse der baskischen Küste.

