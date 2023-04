L’orgue d’Urrugne – Rencontre avec un instrument grandiose le temps d’une partition église Saint Vincent, 29 août 2023, Urrugne.

Après une courte présentation de l’église, vous serons expliquées la construction et le fonctionnement de cet instrument monumental (dix tonnes), un des plus grands d’Aquitaine, créé par un artisan d’art en 2009. Les portes grandes ouvertes vous permettent de visionner les mécanismes de l’instrument.

Les visites se terminent par l’audition de l’orgue et sont suivies à 19h d’une animation gratuite sur la place devant l’église : concerts ou danses.

Réservation obligatoire auprès des Offices de Tourisme..

2023-08-29 à ; fin : 2023-08-29 19:00:00. EUR.

église Saint Vincent place René Soubelet

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After a short presentation of the church, you will be explained the construction and operation of this monumental instrument (ten tons), one of the largest in Aquitaine, created by an artisan in 2009. The wide open doors allow you to see the mechanisms of the instrument.

The visits end with the listening of the organ and are followed at 7 pm by a free animation on the square in front of the church: concerts or dances.

Reservations are required at the Tourist Offices.

Tras una breve presentación de la iglesia, se explicará la construcción y el funcionamiento de este instrumento monumental (diez toneladas), uno de los más grandes de Aquitania. Las puertas están abiertas de par en par para permitir ver los mecanismos del instrumento.

Las visitas terminan con una interpretación del órgano y van seguidas, a las 19:00 horas, de espectáculos gratuitos en la plaza frente a la iglesia: conciertos o bailes.

Es necesario reservar en las Oficinas de Turismo.

Nach einer kurzen Vorstellung der Kirche werden Ihnen der Bau und die Funktionsweise dieses monumentalen Instruments (10 Tonnen), eines der größten in Aquitanien, das 2009 von einem Kunsthandwerker geschaffen wurde, erläutert. Die weit geöffneten Türen ermöglichen Ihnen einen Blick auf die Mechanik des Instruments.

Die Besichtigungen enden mit dem Vorspielen der Orgel und werden um 19 Uhr von einem kostenlosen Unterhaltungsprogramm auf dem Platz vor der Kirche gefolgt: Konzerte oder Tänze.

Reservierungen sind bei den Fremdenverkehrsbüros erforderlich.

Mise à jour le 2023-02-20 par Office de Tourisme Pays Basque