Spectacle de danses folkloriques basques fronton municipal, 17 août 2023, Urrugne.

Danses typiques du Pays Basque: de « la danse des marchandes de poissons » aux « quadrilles basques » en passant par « le salut du drapeau »…Restauration sur place avec talo et frites et boissons..

2023-08-17 à ; fin : 2023-08-17 . .

fronton municipal rue Dongaitz Anaiak

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Typical dances of the Basque Country: from « the dance of the fish merchants » to the « Basque quadrilles » passing by « the salute of the flag »… Catering on the spot with talo and French fries and drinks.

Danzas típicas del País Vasco: desde la « danza de los pescaderos » hasta las « cuadrillas vascas » y el « saludo a la bandera »… Catering in situ con talo y patatas fritas y bebidas.

Typische Tänze aus dem Baskenland: vom « Tanz der Fischhändler » über die « baskischen Quadrillen » bis hin zum « Gruß der Fahne »… Verpflegung vor Ort mit Talo und Pommes frites und Getränken.

Mise à jour le 2023-03-10 par Office de Tourisme Pays Basque