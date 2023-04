Kermesse paroissiale école St François Xavier, 13 août 2023, Urrugne.

Degustation de plats traditionnels sur place et plats à emporter au moment du déjeuner. Divers jeux pour enfants..

2023-08-13 à ; fin : 2023-08-13 . .

école St François Xavier rue Bernard de Coral

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Tasting of traditional dishes on the spot and take-away meals at lunch time. Various games for children.

Degustación de comida tradicional in situ y comida para llevar al mediodía. Diversos juegos para niños.

Verkostung von traditionellen Gerichten vor Ort und Gerichte zum Mitnehmen zur Mittagszeit. Verschiedene Spiele für Kinder.

Mise à jour le 2023-03-15 par Office de Tourisme Pays Basque