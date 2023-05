Les Mardis de la Pelote Fronton du Bourg, 25 juillet 2023, Urrugne.

Lever de rideau par l’école de pelote d’Urrugne, puis partie de pelote avec les adultes..

Fronton du Bourg rue Dongaitz Anaiak

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Curtain up by the Urrugne pelota school, then pelota game with the adults.

Apertura del telón por la escuela de pelota de Urrugne, seguida de un partido de pelota con los adultos.

Vorhang auf für die Pelota-Schule von Urrugne, anschließend Pelota-Spiel mit den Erwachsenen.

