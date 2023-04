Démonstration de sports de tradition basque fronton municipal, 24 juillet 2023, Urrugne.

Démonstration de Force Basque.

Restauration sur place avec talo et boissons..

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-24 . EUR.

fronton municipal rue Dongaitz Anaïak

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Demonstration of Basque strength.

Catering on the spot with talo and drinks.

Demostración de fuerza vasca.

Catering in situ con talo y bebidas.

Vorführung der Baskischen Kraft.

Verpflegung vor Ort mit Talo und Getränken.

