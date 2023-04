Concert Festiorgues : Heinrrich WALTHER, Ne fermez pas votre coeur Eglise Saint Vincent, 23 juillet 2023, Urrugne.

Urrugne confiera son orgue aux doigts agiles du virtuose allemand Heinrich Walther. Enseignant aux conservatoires de Heildelberg et de Fribourg-en-Brisgau, il mène une carrière internationale de concertiste . Cet amoureux de l’Espagne nous fera découvrir une œuvre du compositeur basque José María Usandizaga (1887-1915), dont il est le spécialiste incontesté. Il interprétera aussi la tumultueuse sonate de Julius Reubke, disciple trop tôt disparu de Franz Liszt. Cette œuvre monumentale, rarement interprétée tant elle exige de virtuosité, est bâtie sur le psaume 94 « Dieu des vengeances, éternel, parais ! ». Heinrich Walther clôturera le concert avec sa propre transcription de la fameuse symphonie de Franck, un des chefs d’œuvres de la musique romantique.

Au programme : Franck, Usandizaga, Reubke

Concert retransmis sur grand écran..

2023-07-23 à ; fin : 2023-07-23 . EUR.

Eglise Saint Vincent Place René Soubelet

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Urrugne entrusted its organ to the nimble fingers of the German virtuoso Heinrich Walther. He teaches at the conservatories of Heildelberg and Freiburg im Breisgau and has an international career as a concert artist. This lover of Spain will introduce us to a work by the Basque composer José María Usandizaga (1887-1915), of whom he is the undisputed specialist. He will also perform the tumultuous sonata by Julius Reubke, a disciple of Franz Liszt who died too soon. This monumental work, rarely performed as it requires so much virtuosity, is built on the psalm 94 « God of vengeance, eternal, appear! Heinrich Walther will close the concert with his own transcription of Franck’s famous symphony, one of the masterpieces of romantic music.

Program: Franck, Usandizaga, Reubke

The concert will be broadcast on a large screen.

Urrugne confió su órgano a los ágiles dedos del virtuoso alemán Heinrich Walther. Es profesor en los conservatorios de Heildelberg y Friburgo de Brisgovia y tiene una carrera internacional como concertista. Este enamorado de España nos presentará una obra del compositor vasco José María Usandizaga (1887-1915), del que es especialista indiscutible. También interpretará la tumultuosa sonata de Julius Reubke, discípulo de Franz Liszt que murió demasiado pronto. Esta obra monumental, raramente interpretada debido al virtuosismo que exige, se basa en el salmo 94 « Dios de venganza, eterno, aparece ». Heinrich Walther cerrará el concierto con su propia transcripción de la célebre sinfonía de Franck, una de las obras maestras de la música romántica.

Programa: Franck, Usandizaga, Reubke

El concierto se retransmitirá en pantalla grande.

Urrugne wird seine Orgel den flinken Fingern des deutschen Virtuosen Heinrich Walther anvertrauen. Er unterrichtet an den Musikhochschulen in Heildelberg und Freiburg im Breisgau und hat eine internationale Karriere als Konzertmusiker. Dieser Spanienliebhaber wird uns ein Werk des baskischen Komponisten José María Usandizaga (1887-1915) vorstellen, dessen Spezialist er unbestritten ist. Er wird auch die stürmische Sonate von Julius Reubke, dem viel zu früh verstorbenen Schüler von Franz Liszt, interpretieren. Dieses monumentale Werk, das selten aufgeführt wird, weil es so viel Virtuosität erfordert, basiert auf dem Psalm 94 « Gott der Rache, Ewiger, erscheine! ». Heinrich Walther wird das Konzert mit seiner eigenen Transkription von Francks berühmter Symphonie, einem der Meisterwerke der romantischen Musik, abschließen.

Auf dem Programm: Franck, Usandizaga, Reubke

Das Konzert wird auf einer großen Leinwand übertragen.

Mise à jour le 2023-02-22 par Office de Tourisme Pays Basque