Randonnée accompagnée : Les soirées du berger, coucher de soleil gourmand sur le Xoldokogaina, vigie de la Corniche basque Office de Tourisme, 20 juillet 2023, Urrugne.

Ce vaste sommet surplombant la corniche de Socoa se pare de couleurs chaudes quand le soleil descend vers la baie d’Hendaye. Après avoir fait un tour d’horizon des paysages montagneux d’Iparralde à l’Est, de la montagne d’Ibardin au Sud et des montagnes d’Hegoalde à l’Ouest; il sera venu le temps de se poser et de contempler le soleil tombant sur la corniche basque et la baie de Txingudi. En partenariat avec des producteurs locaux, nous essaierons de ravir autant vos

papilles que vos pupilles pour un moment inoubliable. Lorsque l’obscurité prendra le dessus, nous redescendrons sous les étoiles ou à la lumière des frontales pour clôturer cette expérience inédite.

Distance 6km

Dénivelé 350m

Durée 4h

Niveau facile.

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 . EUR.

Office de Tourisme Place René Soubelet

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This vast peak overlooking the Socoa coastline is adorned with warm colors when the sun descends towards the bay of Hendaye. After a tour of the mountainous landscapes of Iparralde to the east, the Ibardin mountain to the south and the Hegoalde mountains to the west, it will be time to rest and contemplate the sun falling on the Basque coast and the bay of Txingudi. In partnership with local producers, we will try to delight your taste buds as much as your

your taste buds as well as your eyes for an unforgettable moment. When darkness takes over, we will come back down under the stars or by headlamp light to end this unique experience.

Distance 6km

Elevation gain 350m

Duration: 4 hours

Easy level

Este inmenso pico que domina la costa de Socoa se engalana de colores cálidos mientras el sol desciende hacia la bahía de Hendaya. Tras un recorrido por los paisajes montañosos de Iparralde al este, los montes Ibardin al sur y los montes Hegoalde al oeste, será el momento de instalarse y contemplar la caída del sol sobre la costa vasca y la bahía de Txingudi. En colaboración con los productores locales, intentaremos deleitar sus papilas gustativas tanto como sus ojos

sus papilas gustativas tanto como sus ojos para un momento inolvidable. Cuando la oscuridad se apodere de nosotros, volveremos a bajar bajo las estrellas o a la luz de los faros para poner fin a esta experiencia única.

Distancia 6km

Desnivel 350m

Duración 4 horas

Nivel fácil

Dieser große Gipfel über der Corniche de Socoa leuchtet in warmen Farben, wenn die Sonne in die Bucht von Hendaye hinabsinkt. Nachdem wir die Berglandschaft von Iparralde im Osten, das Ibardin-Gebirge im Süden und das Hegoalde-Gebirge im Westen erkundet haben, ist es Zeit, sich auszuruhen und den Sonnenuntergang über der baskischen Corniche und der Bucht von Txingudi zu genießen. In Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten werden wir versuchen, Ihren Gaumen zu verwöhnen

ihre Geschmacksnerven und Ihre Pupillen für einen unvergesslichen Moment zu begeistern. Wenn die Dunkelheit die Oberhand gewinnt, steigen wir unter den Sternen oder im Licht der Stirnlampen wieder hinab, um diese einzigartige Erfahrung abzuschließen.

Entfernung 6 km

Höhenunterschied 350m

Dauer 4 Std

Leichter Schwierigkeitsgrad

Mise à jour le 2023-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque