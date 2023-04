Balade découverte de la Corniche Basque, espace naturel sensible Chapelle Notre-Dame de Socorri, 12 juillet 2023, Urrugne.

De ses hautes falaises littorales au bourg d’Urrugne, la Corniche basque offre une grande diversité d’ambiances, de milieux qui incitent à prendre son temps pour en découvrir l’intimité au long de paysages saisissants entretenus par ceux qui y habitent et y travaillent… pour, avec l’aide de notre animateur nature, en découvrir l’intimité au long paysages saisissants entretenus par ceux qui y habitent et y travaillent…

Accompagnée par un animateur nature du CPIE Littoral basque. Réservation obligatoire. Tout public..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 12:30:00. EUR.

Chapelle Notre-Dame de Socorri rue Notre-Dame de Socorri

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From its high coastal cliffs to the town of Urrugne, the Corniche Basque offers a great diversity of atmospheres and environments that encourage you to take your time to discover the intimacy of the striking landscapes maintained by those who live and work there… with the help of our nature guide

Accompanied by a CPIE Littoral Basque nature guide. Reservation required. All public.

Desde sus altos acantilados costeros hasta la localidad de Urrugne, la Corniche Basque ofrece una gran diversidad de ambientes y atmósferas que le animan a tomarse su tiempo y descubrir la intimidad de los sorprendentes paisajes que mantienen quienes viven y trabajan allí… con la ayuda de nuestro guía de naturaleza.

Acompañado por un guía de naturaleza del CPIE Litoral vasco. Reserva obligatoria. Para el público en general.

Die baskische Corniche bietet von ihren hohen Küstenklippen bis zum Städtchen Urrugne eine große Vielfalt an Stimmungen und Lebensräumen, die dazu anregen, sich Zeit zu nehmen, um ihre Intimität entlang der eindrucksvollen Landschaften zu entdecken, die von den Menschen, die dort leben und arbeiten, gepflegt werden… Mit Hilfe unseres Naturvermittlers entdecken Sie die Intimität entlang der eindrucksvollen Landschaften, die von den Menschen, die dort leben und arbeiten, gepflegt werden…

Begleitet von einem Naturvermittler des CPIE Littoral Basque. Eine Reservierung ist erforderlich. Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-03-29 par Office de Tourisme Pays Basque