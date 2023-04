« Faites » de la Musique Place René Soubelet, 21 juin 2023, Urrugne.

18h, les élèves de l’école de musique Adixkideak viendront jouer sur scène leur production de l’année.

20h, Janus Lester. Révélation de l’année 2022 en Pays Basque ! C’est un groupe, imaginé par Jokin Pinatxo, jeune musicien de Bera, bertsolari qui avait déjà participé au groupe de rock Azken Trena en 2017 et 2020. Il est accompagné à la batterie, basse, clavier, trombone, trompette et saxophone.

21h30, Rüdiger. Musicien du Pays basque espagnol, il a collaboré avec de nombreux groupes : batteur pour Willis Drummond, Joseba Lenoir, Joseba Irazoki. Ses chansons oscillent entre folk et doux psychedélisme..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

Place René Soubelet

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



6pm, the students of the Adixkideak music school will perform their production of the year on stage.

8pm, Janus Lester. Revelation of the year 2022 in the Basque Country! It is a group, imagined by Jokin Pinatxo, young musician from Bera, bertsolari who had already participated in the rock group Azken Trena in 2017 and 2020. He is accompanied on drums, bass, keyboard, trombone, trumpet and saxophone.

9:30 pm, Rüdiger. Musician from the Spanish Basque Country, he has collaborated with many bands: drummer for Willis Drummond, Joseba Lenoir, Joseba Irazoki. His songs oscillate between folk and soft psychedelia.

a las 18.00 h, los alumnos de la escuela de música Adixkideak pondrán en escena su producción del año.

a las 20 h, Janus Lester. ¡Revelación del año 2022 en el País Vasco! Se trata de un grupo creado por Jokin Pinatxo, un joven músico de Bera, bertsolari, que ya había participado en el grupo de rock Azken Trena en 2017 y 2020. Le acompañan batería, bajo, teclado, trombón, trompeta y saxofón.

21:30, Rüdiger. Músico del País Vasco español, ha colaborado con numerosas bandas: batería de Willis Drummond, Joseba Lenoir, Joseba Irazoki. Sus canciones oscilan entre el folk y la psicodelia suave.

18 Uhr, Die Schüler der Musikschule Adixkideak kommen auf die Bühne und spielen ihre Jahresproduktion.

20:00 Uhr, Janus Lester. Entdeckung des Jahres 2022 im Baskenland! Es ist eine Band, erdacht von Jokin Pinatxo, einem jungen Musiker aus Bera, bertsolari, der bereits 2017 und 2020 in der Rockband Azken Trena mitgewirkt hatte. Er wird von Schlagzeug, Bass, Keyboard, Posaune, Trompete und Saxophon begleitet.

21.30 Uhr, Rüdiger. Der Musiker aus dem spanischen Baskenland hat mit zahlreichen Bands zusammengearbeitet: Schlagzeuger für Willis Drummond, Joseba Lenoir, Joseba Irazoki. Seine Lieder bewegen sich zwischen Folk und sanftem Psychedelic.

Mise à jour le 2023-03-17 par Office de Tourisme Pays Basque